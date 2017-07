Chelsea gaat opnieuw voor spits uit Spanje

In navolging van TSG Hoffenheim heeft nu ook Atlético Madrid belangstelling voor Milan Badelj. De middenvelder mag Fiorentina alleen verlaten als een geïnteresseerde club negen miljoen euro betaalt. (La Gazzetta dello Sport)

Barcelona wil Arda Turan betrekken in een deal met Liverpool om Philippe Coutinho binnen te halen. Eerder deze week zouden de Engelsen een bod van tachtig miljoen euro hebben geweigerd. (Don Balón)

