L'Équipe: 'Monaco accepteert bod van 57,5 miljoen van Manchester City'

Benjamin Mendy is eindelijk op weg naar Manchester City, zo meldt L'Équipe. Volgens de doorgaans betrouwbare krant uit Frankrijk heeft AS Monaco vrijdagavond een formeel bod van 57,5 miljoen euro geaccepteerd. Drie eerste biedingen van 40, 45 en 52,5 miljoen euro werden in een eerder stadium van tafel geveegd.

De verwachting is dat AS Monaco en Manchester City in de loop van de dag de transfer van Mendy naar Engeland wereldkundig zullen maken. De linkerverdediger zal nog wel een medische keuring moeten ondergaan. Mendy kwam vorige maand al tot een akkoord met Manchester City over een overeenkomst voor liefst zes seizoenen.

Mendy, 23 jaar, maakte een jaar geleden de overstap van Olympique Marseille naar Monaco, waar hij in het kampioensjaar een belangrijke rol vervulde. Dat resulteerde ook in een oproep voor het nationale elftal van Frankrijk, waarvoor hij inmiddels vier A-interlands heeft gespeeld.

Josep Guardiola wil Mendy zo snel mogelijk laten overvliegen naar de Verenigde Staten, waar Manchester City momenteel op tournee is. De club nam deze zomer afscheid van Gaël Clichy, Bacary Sagna, Pablo Zabaleta en lijkt Aleksandar Kolarov aan AS Roma te verkopen. Guardiola kreeg daar tot dusver alleen Kyle Walker voor terug en hoopt na Mendy nog een of twee backs aan zijn selectie toe te voegen.