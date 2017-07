‘Chelsea wil miljoenen betalen voor Engelse ’contractrebel‘ van Arsenal’

Chelsea maakt vanaf volgende week werk van de komst van Alex Oxlade-Chamberlain, zo verzekert onder meer Sy Sports. Na de komst van Willy Caballero, Álvaro Morata, Antonio Rüdiger en Tiemoué Bakayoko is de middenvelder van stadsgenoot Arsenal het volgende doelwit van de regerend landskampioen van Engeland. Ook Liverpool en Manchester City houden zijn situatie in de gaten.

Arsène Wenger maakte onlangs duidelijk dat hij er 'honderd procent' van overtuigd is dat Oxlade-Chamberlain deze zomer in het Emirates Stadium blijft. Het contract van de 23-jarige middenvelder loopt echter over minder dan een jaar af en hij zou enkele dagen geleden aan de manager hebben laten weten dat hij niet van plan is om in te gaan op een recent contractvoorstel van the Gunners.

Arsenal en Chelsea staan zaterdag in Peking tegenover elkaar, om een dag later terug te keren naar Engeland. De landskampioen is van plan om maandag of dinsdag contact op te nemen met de stadsgenoot over de middenvelder annex vleugelaanvaller. The Ox kwam in de zomer van 2011 voor maximaal 17,5 miljoen euro over van Southampton. In de voorbije voetbaljaargang kwam hij tot 45 optredens en 6 doelpunten.