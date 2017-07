Kamp Alexis Sánchez sprak vrijdag urenlang met zware delegatie van PSG

Paris Saint-Germain maakt niet alleen werk van de komst van Neymar van Barcelona, maar is achter de schermen ook bezig met het aantrekken van Alexis Sánchez. Volgens Le Parisien en the Guardian sprak de aanvaller van Arsenal, vergezeld door zijn zaakwaarnemer Fernando Felicevich en diens zakenpartner Matias Aldao, vrijdagmiddag met Antero Henrique en Nasser Al-Khelaifi, technisch directeur en voorzitter van de Ligue 1-club, in het hotel Le Royal Monceau in Parijs.

Volgens de laatste berichten zijn het kamp Sánchez en PSG min of meer tot een vergelijk over een contract voor vier seizoenen gekomen, ook al zette de Chileens international aanvankelijk in op een verbintenis voor drie jaar en had PSG de intentie om een vijfjarige samenwerking aan te gaan. De salariseisen van Alexis, zestien miljoen euro per jaar, waren ook in de optiek van PSG niet marktconform, maar de club is bereid om de ex-speler van Udinese en Barcelona in de top drie van grootverdieners te plaatsen.

"De beslissing ligt niet bij mij", zo vertelde Alexis eerder deze maand over zijn toekomst. "Ik heb mijn beslissing al genomen, maar nu wachten we op een antwoord van Arsenal. Het hangt van hen af, ik moet wachten om te weten wat ze willen. Het is mijn intentie om in de Champions League te spelen en de Champions League te winnenn. Dat is een droom die ik als kind al had." Ondanks de 24 Premier League-doelpunten van de aanvaller kwamen de Londenaren niet verder dan een vijfde plaats, goed voor deelname aan de Europa League.

Antero Henrique vient de sortir du Royal Monceau. Alexis Sanchez devrait quitter les lieux d'ici quelques minutes. #PSG pic.twitter.com/Zk0EKGhyIL — Hugo Le Carnec (@HugoLeCarnec) 21 juli 2017

Le Parisien stelt dat Arsenal volgende week een eerste bod, verbaal of formeel, van PSG tegemoet kan zien. Het zou gaan om een bedrag van veertig miljoen euro, ook al loopt het contract van de aanvaller over minder dan een jaar af. Media in Engeland stellen dat het om een totaalbedrag van vijftig miljoen euro gaat, inclusief bonussen. Alexis moet zich op 30 juli weer op het trainingscomplex van Arsenal melden, maar hoopt dat een eventuele overgang naar Parijs eerder zal worden afgerond.