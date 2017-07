El Ahmadi: ‘De Champions League winnen is misschien wat veel gevraagd’

Feyenoord is op het trainingskamp in Oostenrijk bezig met het creëren van een goede sfeer. De saamhorigheid was in het kampioensjaar de kracht van de Rotterdammers, zo stelt Karim El Ahmadi. "Dat is ook iets waar we bewust mee bezig zijn. Afgelopen seizoen hadden we ons succes mede te danken aan het feit dat de sfeer onderling zo bijzonder goed was", zo stelt de nieuwe aanvoerder van Feyenoord.

"Iedereen wilde voor elkaar werken. Van wisselspeler tot spits. Van materiaalman tot trainer", legt El Ahmadi uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat gevoel, zo’n soortgelijke stemming, willen we nu weer teweegbrengen. En daar leent zo’n trainingskamp zich bij uitstek voor. Ook de nieuwe jongens voelen zich thuis. Let maar op, we zijn straks weer één grote Feyenoord-familie."

Feyenoord leeft langzamerhand toe naar de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse. Daarna zullen onder meer mooie duels in de Champions League volgen. "De Champions League winnen is misschien wat veel gevraagd. Maar ik voel aan alles dat dit opnieuw weleens een mooi jaar kan worden voor Feyenoord. We kunnen niet wachten tot het nieuwe seizoen eindelijk begint."