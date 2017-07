Ziyech werkte nóg harder: ‘Om die mensen hun mondje te snoeren’

Hakim Ziyech wil vooruit met Ajax. De spelmaker kán naar eigen zeggen nog een volgende stap maken bij de club en werkt daar hard voor. Vorig seizoen verrichtte Ziyech al meer werk, ook omdat allerlei mensen in de optiek van de Marokkaans international verwacht hadden dat hij dat niet zou kunnen. "Om die mensen hun mondje te snoeren", zo stelt hij zaterdag in het Algemeen Dagblad.

"Blijkbaar zit dat extra werken echt in mij. Bij sc Heerenveen en in mijn eerste jaar bij FC Twente deed ik hetook al. Maar dat verwachten mensen niet van mij, omdat er een bepaald beeld van mij is gecreëerd. Ik weet dat het altijd al in me heeft gezeten." Hij denkt dat de lijn van vorig seizoen kan worden voortgezet. "Alles is niet ineens omgegooid. De basis is hetzelfde. De nieuwe trainer geeft er weer zijn eigen draai aan. Dat merk ik nu al. De intensiteit van de training kon óók omhoog omdat er vorig seizoen al een goede basis is gelegd.

Ziyech kent Keizer al een beetje van de afgelopen voetbaljaargang. "Soms trainden het eerste elftal en Jong Ajax samen tijdens interlandweken. Het is een nuchtere man, die goed weet wat hij doet. Ik kan merken dat het een goede trainer is die er kort op zit. En dat is goed voor deze groep."