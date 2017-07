‘Ajax wil vooralsnog geen werk maken van de komst van Sneijder’

Ajax heeft vooralsnog niet de intentie om Wesley Sneijder terug te halen naar Amsterdam, zo meldt De Telegraaf. De middenvelder, die transfervrij is na zijn gedwongen vertrek bij Galatasaray, is op dit moment geen optie om de selectie van coach Marcel Keizer van een nieuwe impuls te voorzien.

Volgens de zaterdageditie van het dagblad staat Sneijder open voor een half jaar Eredivisie, om na de winterstop bijvoorbeeld aan te haken in de Major League Soccer. Frans van Seumeren, eigenaar van FC Utrecht, sprak in het geheim met de recordinternational om hem te polsen voor de meest spraakmakendste transfer van de afgelopen jaren.

De buitenlandse belangstelling voor Sneijder, 33 jaar, is echter enorm, ook vanuit competities waar hij direct kan starten. Hoofdtrainer Erik ten Hag wilde eerder niet ingaan op de geruchten. "Ik doe het met deze selectie. We blijven superalert op de transfermarkt. Onze spelers zijn in trek en zo kijken wij ook rond. Mochten er zich mogelijkheden voordoen en het valt binnen het budget van FC Utrecht en dan zullen we daar zeker op inhaken. Maar vooralsnog zeg ik nu: niet aan de orde."