‘Van Seumeren zoekt steun bij geldschieters voor contract Sneijder’

FC Utrecht maakt er volgens het Algemeen Dagblad serieus werk van om Wesley Sneijder te contracteren. De Oranje-international is sinds kort transfervrij, nadat zijn contract bij Galatasaray werd ontbonden. Clubeigenaar Frans van Seumeren is achter de schermen druk bezig om de recordinternational van het Nederlands elftal naar Stadion Galgenwaard te halen. Sneijder wil volgende week een knoop doorhakken over zijn sportieve toekomst.

Van Seumeren zoekt volgens het dagblad steun bij andere geldschieters om de 33-jarige Sneijder aan te trekken. De Eredivisie-club zal door het salarisplafond heen moeten gaan om de deal te kunnen bekostigen. Daarnaast is het de vraag of Sneijder het ziet zitten om in de Domstad aan de slag te gaan. Waarschijnlijker is dat hij zijn loopbaan voortzet in het buitenland. Diverse clubs uit Europa en de Verenigde Staten worden gelinkt aan de middenvelder.

De 33-jarige Sneijder aast op een tweejarig contract. Of hij deze in Utrecht tekent, valt te bezien. Hoofdtrainer Erik ten Hag wilde in gesprek met de NOS niet ingaan op de geruchten. "Ik doe het met deze selectie. We blijven superalert op de transfermarkt. Onze spelers zijn in trek en zo kijken wij ook rond. Mochten er zich mogelijkheden voordoen en het valt binnen het budget van FC Utrecht en dan zullen we daar zeker op inhaken. Maar vooralsnog zeg ik nu: niet aan de orde."