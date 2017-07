‘Liverpool haalt alles uit de kast met ultiem torenhoog bod op Keïta’

Liverpool gaat een derde en laatste poging wagen om Naby Keïta los te weken bij RB Leipzig. Althans, dat meldt the Independent vrijdag. Twee eerdere pogingen haalden niets uit bij de club uit de Bundesliga en de Duitsers hebben laten weten dat Keïta deze zomer niet vertrekt. Desondanks willen the Reds het nog een keer proberen en maken het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk.

Liverpool wil een derde bod van 83,5 miljoen euro neerleggen bij RB Leipzig. De Bundesliga-club ontvangt 45 miljoen euro direct, waarna het resterende bedrag in termijnen wordt afgedragen. Wanneer Leipzig ook die aanbieding weigert, vervolgt Liverpool de zoektocht naar een versterking. De Premier League-club heeft volgens het genoemde medium echter goede hoop dat het derde bod hoog genoeg is om Leipzig te verlieden tot een akkoord, ook al heeft de nummer twee van het vorige Bundesliga-seizoen duidelijk aangegeven dat Keïta niet te koop is.

Leipzig houdt de poot vooralsnog stijf, maar weet ook dat de 22-jarige middenvelder volgend seizoen voor een veel lager bedrag kan vertrekken. Volgend jaar treedt een clausule in werking die bepaalt dat Keïta voor vijftig miljoen euro is af te halen. Het is de vraag of Leipzig 83,5 miljoen euro kan weigeren, nadat de club eerder al ‘nee’ zei tegen 64 miljoen euro en 73,5 miljoen euro.