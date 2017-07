Van Ginkel: ‘Het was al vrij snel duidelijk dat het niet ging lukken’

PSV presenteerde vrijdagmiddag drie nieuwe aanwinsten: Hirving 'Chucky' Lozano, Derrick Luckassen en oude bekende Marco van Ginkel. Verslaggever Justus Dingemanse was ter plaatse en sprak onder meer met Marco over het hoe en waarom van zijn derde verhuurperiode in Eindhoven, zijn doelen voor dit seizoen en zijn hoop ooit nog voor Chelsea uit te komen.