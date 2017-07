Klaassen nog niet gewend aan status: ‘Memphis Klaassen? Nee, dat niet’

Everton heeft zich deze transferperiode doen gelden op de transfermarkt en haalde de ene na de andere speler in huis. Een van de eerste zomeraankopen van manager Ronald Koeman was Davy Klaassen, die Ajax als aanvoerder voor 27 miljoen euro verliet. De verwachtingen van the Toffees voor komend seizoen zijn na de grote uitgaven torenhoog, weet ook Klaassen, die door Koeman gezien wordt als een belangrijke pion op het middenveld.

Klaassen speelde bij Ajax als aanvallende middenvelder, een rol die Koeman ook voor de Oranje-international op Goodison Park in zijn hoofd heeft. "Hij kan de links- of rechtshalf zijn met een controlerende middenvelder, maar ook een nummer 'tien'”, aldus Koeman in gesprek met FOX Sports. Koeman is van mening dat Klaassen met wat meer ervaring ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan, maar ziet hem liever in een aanvallende rol. “Een van zijn grote kwaliteiten is dat hij het goede moment kan vinden om voor de goal te komen.”

De ex-Ajacied weet vanuit zijn periode in Amsterdam hoe het is om met veel druk om te gaan. Die druk zal in Engeland niet anders zijn, al wordt er van Everton niet verwacht dat het kampioen wordt. "Iedereen verwacht inderdaad dat we stappen gaan maken. Ik ben blij dat ik daarbij ben, ik wil dat natuurlijk ook", aldus Klaassen, die in Liverpool niet over straat kan zonder herkend te worden. "Ik moet wel een pet op, ja. Memphis Klaassen? Nee, haha. Maar mensen herkennen je toch op de een of andere manier."