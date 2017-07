Willems keek transfer af van Wijnaldum: ‘Wie had dat gedacht?’

Jetro Willems hikte al langer tegen een transfer aan en heeft deze eindelijk te pakken met zijn overstap naar Eintracht Frankfurt. De linksback werd in het verleden gelinkt aan veel grotere clubs en zou naar verluidt onlangs een aanbod van Sevilla hebben afgeslagen. De stap naar Eintracht Frankfurt, de nummer elf van het vorige Bundesliga-seizoen, is een bewuste. Hij hoopt hetzelfde pad als Georginio Wijnaldum te bewandelen.

Willems sprak veel met familie en vrienden, voordat hij de knoop doorhakte. “Mijn vader vond het een betere stap dan andere clubs. Ik vertrouwde erop”, legt de Oranje-international zijn keuze voor de Duitse club uit in gesprek met PSV TV. “Ik heb ook nog met Gini (Georginio Wijnaldum, red.) gesproken en die zei hetzelfde. Dus uiteindelijk is de keuze op Eintracht Frankfurt gevallen.”

De verdediger vond het niet verstandig om meteen naar een Europese topclub te gaan. “Persoonlijk is het ook belangrijk dat ik ga spelen, dat is het belangrijkste voor een jonge jongen, dat je speelt in een sterkere competitie”, klinkt het. “Je hebt het gezien met Gini, hij heeft de stap naar Newcastle United gemaakt. Wie had dat gedacht? Nu is hij bij Liverpool een belangrijke speler.”

“Je hebt ook vaak gezien dat het mis is gegaan, door gelijk naar een topclub te gaan”, aldus Willems, die de Duitse taal nog niet meester is. “Ik heb Duits laten vallen in mijn schooljaren, dus ik zal weer even terug naar school moeten.”