‘Ik wil door de voordeur vertrekken bij Feyenoord, hopelijk gebeurt dat nog’

Bilal Basacikoglu was het afgelopen seizoen in de Eredivisie slechts vijfmaal basisspeler bij Feyenoord, maar door het vertrek van Eljero Elia naar Medipol Basaksehir en de terugkeer van Steven Berghuis naar Watford, ziet de situatie van de 22-jarige vleugelaanvaller er plots een stuk rooskleuriger uit. Toch houdt Basacikoglu er rekening mee dat de landskampioen de transfermarkt nog zal betreden.

"Ik denk dat er nog wel buitenspelers bij gaan komen", vertelt hij in gesprek met Voetbal Inside. "Dat is normaal bij een topclub als Feyenoord. Vooral als je Champions League gaat spelen." De Turks jeugdinternational houdt zich over zijn eigen sportieve toekomst op de vlakte. "Of ik een transfer ga maken? Dat weet ik niet. Het kan altijd gebeuren. Ik heb het naar m'n zin hier en wil door de voordeur vertrekken. Hopelijk gebeurt dat nog."

Basacikoglu werd in de zomer van 2014 voor drieënhalf miljoen euro door Feyenoord opgepikt bij sc Heerenveen, maar slaagde er vooralsnog niet in uit te groeien tot een dragende speler in Rotterdam. In 65 competitiewedstrijden de afgelopen drie seizoenen wist hij slechts drie doelpunten te maken. Toch besloot Feyenoord in april het contract Basacikoglu te verlengen tot halverwege 2020.