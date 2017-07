Virgil van Dijk uit Southampton-selectie gezet na transferverzoek

Virgil van Dijk heeft zijn zinnen gezet op een transfer bij Southampton. De 26-jarige verdediger heeft bij de clubleiding aangedrongen op een vertrek en daarbij vermeld dat hij niet meer beschikbaar is voor het team omdat hij hoe dan ook weg wil. Manager Mauricio Pellegrino heeft derhalve maatregelen getroffen en hem uit de selectie van the Saints gezet.

De Oranje-international, die in de belangstelling staat van Liverpool, wordt per direct niet meer betrokken bij de selectie met oog op het aankomende seizoen. “Hij heeft gezegd dat hij niet meer beschikbaar is omdat hij wil vertrekken. Dat is zijn besluit”, zegt Pellegrino tegenover Southern Daily Echo. “Mijn band met Virgil is uitstekend. Ik ben vanaf de eerste dag heel duidelijk naar hem toe geweest. De club was ook duidelijk en zij hebben mij verteld dat ze Virgil niet verkopen.”

De plannen van Southampton heeft Pellegrino ook laten weten aan Van Dijk. De trainer had er geen moeite mee om Van Dijk voorlopig buiten de selectie te laten. “Want ik moet de dynamiek in het team zien te controleren”, aldus Pellegrino. “Hij is voorlopig niet betrokken bij het team omdat hij mentaal niet honderd procent is. Als je je niet voor honderd procent kan inzetten voor het team, om te werken met de spelers die duizend procent geven om Southampton te verdedigen, dan is het heel simpel.”