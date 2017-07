Chelsea gaat mee in transfergekte: ‘Je moet geen fouten maken’

Álvaro Morata staat aankomend seizoen in de spits bij Chelsea, mits hij zijn medische keuring met succes doorstaat. De 24-jarige Spanjaard komt voor een bedrag van naar verluidt 85 miljoen euro over van Real Madrid en gaat op Stamford Bridge samenwerken met Antonio Conte. De Italiaanse manager van the Blues is in zijn nopjes met zijn nieuwste aanwinst.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij een versterking is voor ons. Hij is een jonge speler met veel ervaring. Hij heeft voor Real Madrid en Juventus gespeeld", zegt hij op het digitale thuis van de Engelse landskampioen over Morata. Conte is zich bewust van de exorbitante transfersom die gemoeid is met de transfer. "De situatie is nou eenmaal zo, daar moeten we mee leven. Je moet zorgvuldig te werk gaan en geen fouten maken wanneer je als club de transfermarkt opgaat, want je moet veel geld betalen."

Morata zal Diego Costa bij Chelsea opvolgen als aanvalsleider. Ofschoon de geboren Braziliaan nog altijd onder contract staat in Londen, lijkt een vertrek onvermijdbaar. "Ik houd er niet van om over een speler te praten die niet bij de club blijft", vertelt Conte over Diego Costa. "Het enige wat ik kan zeggen is dat de situatie in januari al duidelijk was voor de club, Costa zelf en zijn zaakwaarnemer. Daarmee is de kous ook meteen af."