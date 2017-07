FC Groningen raakt basiskracht voor onbekend bedrag kwijt aan Bröndby

De wegen van FC Groningen en Simon Tibbling scheiden na tweeënhalf jaar. De Trots van het Noorden maakt vrijdagmiddag via de officiële kanalen bekend een akkoord te hebben bereikt met Bröndby IF over een transfer van de 22-jarige middenvelder naar Denemarken. De Zweeds jeugdinternational heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract.

Tibbling lag nog tot de zomer van 2019 vast in het Noordlease Stadion, waardoor Groningen een transfervergoeding overhoudt aan de overgang van de jeugdinternational van Zweden. De Eredivisionist laat echter weten op verzoek van Bröndby geen mededelingen te doen over de transfersom die gemoeid is met de transfer.

Tibbling werd begin 2015 door Groningen voor anderhalf miljoen euro opgepikt bij Djurgardens IF en groeide vrijwel onmiddellijk uit tot een dragende kracht op het middenveld van de noorderlingen. Hij speelde in totaal 89 officiële wedstrijden voor Groningen en was daarin goed voor 2 doelpunten. In zijn debuutjaar wist hij met Groningen de KNVB Beker te winnen ten koste van PEC Zwolle.