Liverpool meldt komst vermeend PSV-doelwit: ‘Zijn verhaal is prachtig’

Andrew Robertson werd onlangs nog in verband gebracht met een transfer naar PSV als opvolger van Jetro Willems, maar de Eindhovenaren zullen definitief verder moeten kijken. Liverpool meldt vrijdagmiddag op de officiële kanalen namelijk dat het de verdediger overneemt van Hull City. The Reds betalen naar verluidt elf miljoen euro om de linksback op te halen bij de degradant.

Robertson zette zijn krabbel onder een meerjarig contract op Anfield Road en kreeg meteen mooie woorden te horen van Jürgen Klopp. De Duitser is onder de indruk van de reis die Robertson heeft afgelegd, aangezien hij vier jaar geleden nog in een supermarkt werkte. “Voor Andrew is dit opnieuw een grote stap in wat een ongelooflijke persoonlijke reis in een korte tijd is geweest. Ik vind zijn verhaal prachtig, waar hij vandaan is gekomen om dit te bereiken.”

DONE DEAL! Liverpool versterkt zich met Andrew Robertson! De linksback, die ook in verband werd gebracht met PSV, komt voor elf miljoen euro over van Hull City. #robertson #liverpool #hullcity Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 21 Jul 2017 om 8:21 PDT

“Als je met hem praat is het duidelijk waar hij die ontwikkeling vandaan haalt. Zijn talent en zijn kwaliteiten zijn erg, erg goed. Hij heeft ervaring in de Premier League en de mentaliteit en kwaliteit om nog beter te worden. Deze aanwinst geeft ons geweldige concurrentie op de linksbackpositie. James Milner deed het vorig seizoen natuurlijk fantastisch en kan bijna overal spelen. Alberto Moreno ziet er in de voorbereiding ook erg goed uit en we hebben Jon Flanagan ook weer terug. Dit versterkt ons op de backposities en ik ben hier erg blij om.”

Robertson beleefde zijn grote doorbraak vier jaar geleden bij Dundee United en werd in 2014 opgepikt door Hull City, waar hij ruim honderd wedstrijden speelde. De vijftienvoudig Schots international is na Mohamed Salah en Dominic Solanke de derde aanwinst voor the Reds, die tot nu toe enkel Lucas Leiva zagen vertrekken.