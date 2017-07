‘Pogba dringt aan op deal tussen Manchester United en Paris Saint-Germain’

José Mourinho hoopt binnen afzienbare tijd een nieuwe rechtsback aan zijn selectie toe te kunnen voegen en een van de verdedigers die in beeld is om de overstap naar Manchester United te maken is Serge Aurier. De Ivoriaan mag vertrekken bij Paris Saint-Germain en heeft verder niet te klagen over een gebrek aan belangstelling.

Naast the Red Devils volgend ook Internazionale, Tottenham Hotspur en Juventus de situatie van de Ivoriaan op de voet. Paul Pogba hoopt echter dat United zijn voormalige werkgever af weet te troeven. De Fransman dringt er volgens Goal namelijk bij de clubleiding van United op aan om werk te maken van de komst van zijn goede vriend Aurier.

PSG besloot onlangs om de verdediger niet mee te nemen op een oefentrip naar de Verenigde Staten en coach Unai Emery bevestigde vervolgens dat dit om transferredenen is: “Ik heb met Serge gesproken en ik heb hem verteld wat ik wilde zeggen. Hij heeft mij laten weten dat hij wil vertrekken en dat hij liever in Parijs achterbleef op zich voor te bereiden op een transfer”, liet de coach optekenen door L’Équipe.

PSG versterkte zich onlangs met Alves, terwijl het ook Thomas Meunier rond heeft lopen voor de rechtsbackpositie. Aurier zou op Old Trafford de concurrentie aan moeten gaan met Antonio Valencia en Matteo Darmian, al is een vertrek van laatstgenoemde niet uitgesloten. De Italiaan staat in de belangstelling van onder meer Juve.