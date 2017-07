Zorgen bij Vitesse over beoogde aanvalsleider: ‘Hij loopt fysiek flink achter’

Tim Matavz staat na een afwezigheid van drie jaar voor zijn rentree in de Eredivisie. De Sloveense spits stapte in de zomer van 2014 over van PSV naar het Duitse FC Augsburg, maar slaagde daar niet en werd eind vorige maand uiteindelijk door Vitesse teruggehaald naar Nederland. Matavz is in Arnhem de opvolger van de naar FC Basel vertrokken Ricky van Wolfswinkel, maar zal nog wel alle zeilen moeten bijzetten om geheel fit aan de start van het nieuwe seizoen te verschijnen.

"Tim loopt op fysiek gebied flink achter bij de rest", zegt Vitesse-trainer Henk Fraser in gesprek met Voetbal International over zijn beoogde aanvalsleider. De oefenmeester noemt Matavz evenwel een 'complete spits'. "We houden extra rekening met zijn belasting in trainingen en oefenwedstrijden. Maar het doel is dat hij er vanaf de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (5 augustus tegen Vitesse, red.) en een week later bij het begin van de competitie volledig staat."

Fraser heeft bij Vitesse een prominente rol voor ogen voor de 28-jarige Matavz, die tussen 2009 en 2014 in 147 wedstrijden in de Eredivisie voor PSV en FC Groningen in totaal goed was voor 62 doelpunten. "Ik probeer mijn teams altijd zó in te richten dat de spits veel goals kan maken. Dat is de laatste jaren aardig gelukt", besluit de coach met een knipoog. Van Wolfswinkel maakte vorig seizoen onder Fraser 20 doelpunten in 32 competitiewedstrijden.