Chelsea deelt zesjarig contract uit en maakt meteen verhuur officieel

Kurt Zouma heeft zich vrijdagmiddag voor de komende zes seizoenen verbonden aan Chelsea, maar de Fransman zal na de zomer niet op Stamford Bridge te zien zijn. The Blues laten namelijk via de officiële kanalen weten dat de verdediger verhuurd wordt aan Stoke City, waar het de bedoeling is dat hij in de aankomende voetbaljaargang veel gaat spelen.

“Het is fantastisch dat Kurt ervoor heeft gekozen om zijn toekomst aan Chelsea te verbinden. Hij heeft zijn talent laten zien in de drie jaar dat hij hier zit en hij is met een geweldige instelling teruggekeerd van een zware blessure”, reageert technisch directeur Michael Emenalo. “Nu krijgt hij de kans om regelmatig te spelen in de Premier League en wij kunnen zijn ontwikkeling bij Stoke goed in de gaten houden.”

Zouma kwam 3,5 jaar geleden over van Saint-Étienne en won sindsdien twee landstitels en een EFL Cup in Londen. Een zware knieblessure zorgde er in februari 2016 echter voor dat hij lang aan de kant stond: Zouma keerde pas begin dit jaar weer terug en kwam afgelopen seizoen in totaal tot negen wedstrijden in de Premier League, terwijl hij vier keer in actie kwam in het toernooi om de FA Cup.

Zouma is na Nathan Aké, Juan Cuadrado, Asmir Begovic, Betrand Traoré en John Terry opnieuw een bekende naam die vertrekt bij Chelsea. De club van trainer Antonio Conte haalde er tot nu toe onder meer Tiemoué Bakayoko, Antonio Rüdiger en Willy Caballero voor terug. Wat de huur van Zouma gaat betekenen voor Bruno Martins Indi is nog niet duidelijk: de verdediger van FC Porto was in beeld voor een langer verblijf bij Stoke, maar kan ook naar het Crystal Palace van Frank de Boer.