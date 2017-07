‘De Boer denk na ‘nee’ Cillessen aan andere landgenoot onder de lat’

Frank de Boer hoopte zich deze zomer te kunnen versterken met Jasper Cillessen, maar moet nadat de doelman aan heeft gegeven bij Barcelona te willen blijven verder kijken. In de zoektocht naar een nieuwe sluitpost komt Crystal Palace nu mogelijk bij FC Groningen uit, aangezien de naam van Sergio Padt is gevallen op Selhurst Park.

The Guardian meldt dat de goalie van De Trots van het Noorden een van de keepers is die in beeld zijn bij the Eagles. Palace heeft momenteel alleen Wayne Hennesy als doelman voor het eerste elftal onder contract staan, aangezien Steve Mandanda eerder deze maand terugkeerde naar Olympique Marseille.

De Boer wil er sowieso nog een doelman bij hebben en gaat dus mogelijk voor Padt. Palace hoopt in ieder geval voor het begin van het seizoen op 12 augustus een nieuwe keeper aan te hebben getrokken. Padt beschikt nog over een tot medio 2019 doorlopend contract in Groningen en maakte onlangs voor het eerst zijn opwachting bij het Nederlands elftal.

Naast een nieuwe keeper is Palace ook nog steeds volop bezig met de komst van Calum Chambers. Een bod van 20,8 miljoen euro op de verdediger werd in een eerder stadium afgewezen door Arsenal, maar de Londenaren laten zich daar voorlopig niet door afschrikken. De club van De Boer heeft de gesprekken met the Gunners inmiddels heropend.