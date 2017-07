Newcastle United realiseert gevoelige transfer na deal met Atlético Madrid

De toekomst van Javier Manquillo ligt bij Newcastle United. De verdediger werd vorig seizoen door Atlético Madrid verhuurd aan Sunderland en maakt nu voor een onbekend bedrag de overstap naar St James Park. De Spanjaard tekent voor drie seizoenen. Zijn overstap is opvallend, daar Sunderland en Newcastle aartsrivalen zijn in de Premier League.

Voor Manquillo is het niet de eerste keer dat hij een gevoelige overstap maakt: in 2007 verliet de rechtsback de jeugdopleiding van Real Madrid voor die van Atlético. In de seizoenen 2012/13 en 2013/14 kwam hij tot een gecombineerd totaal van zes competitieduels. Hij werd vervolgens gestald bij Liverpool, waarvoor Manquillo in 2014/15 tien wedstrijden speelde in de Premier League. Daarna volgden seizoenen op huurbasis bij Olympique Marseille (31 duels) en Sunderland (20 duels).

De jeugdinternational zegt erg gelukkig te zijn met zijn transfer. "Vanaf het moment dat Rafael Benitez me belde, wist ik dat ik hier wilde gaan spelen. Dit is een grote club. Ik kijk uit naar de uitdaging. Ik wil hard gaan werken en alles gaan geven op het veld." Benítez legt uit dat de aanwinst op meerdere posities in de achterhoede inzetbaar is en erg gemotiveerd is. "Hij kan zich nog verbeteren, maar hij heeft voor Spanje Onder-21 gespeeld en dat is omdat hij een goede speler is. Hopelijk toont hij dat hier aan."

Manquillo is de vierde aankoop van het gepromoveerde Newcastle. Voor 7,5 miljoen euro versterkten the Magpies zich met Christian Atsu, die overkwam van Chelsea. Vervolgens haalde men Florian Lejeune voor 9,9 miljoen euro weg bij Eibar, terwijl Jacob Murphy voor minstens 11,3 miljoen euro overkwam van Norwich City. Daartegenover staat het vertrek van Florian Thauvin naar Olympique Marseille voor elf miljoen.