‘Een grote eer om Dirk op te volgen en aanvoerder van Feyenoord te zijn’

Dirk Kuyt speelde de afgelopen twee seizoenen met de aanvoerdersband om zijn arm, maar Giovanni van Bronckhorst moest door het pensioen van de routinier op zoek naar een nieuwe captain. Vrijdagochtend werd duidelijk dat de keuze is gevallen op Karim El Ahmadi, die in de voorgaande jaren al de rol van vice-captain vervulde.

“Het is een grote eer om Dirk op te volgen en de nieuwe aanvoerder van Feyenoord te zijn”, reageert hij via de officiële kanalen van zijn club. Voor de middenvelder kwam de mededeling tijdens het trainingskamp van de Rotterdammers in Oostenrijk niet als een verrassing: “Ja, ik wist het een paar dagen van te voren. Vandaag werd het officieel bekend gemaakt. Ik ben er blij mee. Het is gewoon één grote familie hier en we kunnen het goed met elkaar vinden. Dat je dan zo’n applaus krijgt is dat altijd mooi.”

El Ahmadi zag onder meer Terence Kongolo, Rick Karsdorp, Eljero Elia en de verhuurde Steven Berghuis vertrekken uit De Kuip, terwijl Kevin Diks, Jean-Paul Boëtius, Sofyan Amrabat Jeremiah St. Juste en Ridgeciano Haps werden aangetrokken: “Ik ben natuurlijk wel een van de ouderen en we hebben wat jonge spelers erbij, maar ik denk zeker dat we een talentvolle groep hebben.”

“Ik ben blij dat ik daar aanvoerder van ben”, sluit de Marokkaans international af. El Ahmadi speelt sinds 2014 voor Feyenoord, terwijl hij daarvoor ook al vier jaar onder contract stond in Rotterdam. Hij won tot nu toe een KNVB Beker en een landstitel met de Rotterdammers.