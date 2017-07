‘Juventus heeft zevende aanwinst binnen voor veertig miljoen euro’

Federico Bernardeschi staat op het punt om naar Juventus te vertrekken. Volgens Sky Italia en RAI is de transfer nagenoeg beklonken: Fiorentina heeft een bod van veertig miljoen euro exclusief bonussen geaccepteerd. Naar verluidt heeft Juventus al een persoonlijk akkoord bereikt met Bernardeschi over een vijfjarig contract en een jaarsalaris van vier miljoen euro. Behalve de medische keuring lijkt niets de transfer nog in de weg te kunnen staan.

Fiorentina zou een doorverkooppercentage van tien procent hebben bedongen, tot een maximum van vijf miljoen euro. Bernardeschi is een exponent uit de eigen jeugdopleiding en kwam sinds 2013 tot 72 duels voor Fiorentina in de Serie A, waarin hij 14 keer scoorde. In het seizoen 2013/14 werd Bernardeschi verhuurd aan Crotone. De buitenspeler maakte bij het afgelopen EK Onder-21 indruk bij de nationale ploeg van Italië en mede daardoor leek een vertrek onvermijdelijk.

Donderdag werd duidelijk dat de 23-jarige smaakmaker afwezig is bij het trainingskamp van Fiorentina. Hij kampte volgens de club met 'acute buikgriep', maar zijn absentie versterkte de geruchten over een transfer. Behalve Juventus hadden ook Internazionale, Arsenal, Manchester City en Chelsea interesse, maar volgens Italiaanse media zette Bernardeschi zijn zinnen op een transfer naar Turijn. De onderhandelingen met Fiorentina verliepen echter niet soepel.

Bernardeschi weigerde zijn tot medio 2019 lopende contract bij Fiorentina te verlengen. Juventus hoopte hem nog voor het vertrek naar de Verenigde Staten te kunnen vastleggen, maar de aanwinst zal spoedig aansluiten en kan over zes dagen debuteren in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Hij wordt na Mehdi Benatia, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Rodrigo Bentancur, de definitief overgenomen Juan Cuadrado en huurling Douglas Costa de zevende aanwinst voor Massimiliano Allegri.