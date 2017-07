Heracles neemt pechvogel met Feyenoord-verleden over van FC Utrecht

FC Utrecht heeft Jeff Hardeveld verkocht aan Heracles Almelo. Beide clubs bereikten vrijdag een akkoord, zo melden ze via de officiële kanalen. Hardeveld tekent een tweejarig contract met de optie voor een extra seizoen. De 22-jarige linksback speelde sinds 2014 voor Utrecht, maar werd driemaal getroffen door een knieblessure.

"Met Jeff zijn we erin geslaagd een talentvolle verdediger aan ons te binden", vindt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. De jeugdexponent van Feyenoord kan als linksback en linker centrale verdediger uit de voeten. "Precies de posities waar we nog versterking zochten." Hardeveld speelde in zijn debuutseizoen 2014/15 nog vijftien competitieduels, waarin hij 1 doelpunt maakte. In de afgelopen jaargang kwam hij tot 4 duels in het eerste en 7 optredens bij Jong FC Utrecht.

Jeff Hardeveld vervolgt zijn loopbaan bij Heracles Almelo! De verdediger komt over van FC Utrecht en tekent voor twee seizoenen, met een optie voor een extra jaar, in Twente.

"Ik wil graag weer veel gaan spelen in de Eredivisie, het zou mooi zijn als dit bij Heracles Almelo lukt", blikt de aanwinst vooruit. "Ik heb fijne gesprekken gehad en ook het stadion gezien. Het ziet er allemaal goed en professioneel uit. Ik heb met een aantal mensen gesproken, waaronder Kristoffer Peterson. Ook hij was heel positief." Hardeveld is na Dario van den Buijs, Harm Zeinstra, Dries Wuytens, Sebastian Jukabiak, Niels Leemhuis, Jamiro Monteiro, Bart van Hintum en huurling Paul Gladon de negende aanwinst van Heracles.

Trainer annex technisch directeur Erik ten Hag van Utrecht wenst Hardeveld het beste. "Na een lange weg terug van blessureleed is Jeff nu weer fit. Het is belangrijk voor hem om structureel aan spelen toe te komen", geeft Ten Hag aan op de website van Utrecht. "Op zijn positie zijn de kansen op speeltijd niet gegarandeerd, vanwege de hevige concurrentie binnen onze selectie. Een vertrek naar een andere club is daarom de beste oplossing en Jeff heeft aangegeven de kans bij Heracles Almelo met beide handen aan te willen grijpen."