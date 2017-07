‘Ajax bereikt mondeling akkoord met ‘grote belofte van Finse voetbal’’

Ajax hoopt zich vrijdag nog te kunnen versterken met Richarlison en lijkt de volgende aanwinst ook zo goed als binnen te hebben. MTV Sportin meldt namelijk dat de Amsterdammers op het punt staan om zich te versterken met Saku Ylätupa, schaduwspits van de Finse topclub HJK Helsinki.

Het medium, dat Ylätupa omschrijft als ‘de grote belofte van het Finse voetbal’, claimt dat de zeventienjarige aanvaller zich in dienst van RoPS Rovaniemi in de kijker heeft gespeeld bij Ajax. RoPS huurde het talent de afgelopen vijf maanden van Helsinki en Ylätupa maakte daar indruk met onder meer drie doelpunten in zeventien competitiewedstrijden.

Ajax heeft naar verluidt al een mondeling akkoord bereikt met Ylätupa en diens management en de Fin zal na zijn achttiende verjaardag, op 4 augustus, zijn handtekening onder een meerjarig contract zetten. De nummer twee van de Eredivisie van vorig seizoen zal alleen een opleidingsvergoeding over hoeven te maken aan Helsinki, aangezien het talent nog geen profcontract heeft.

Ylätupa kan op meerdere posities in de aanval uit de voeten en is bovendien tweebening. Hij doorliep verschillende vertegenwoordigende Finse jeugdelftallen en speelde begin vorige maand nog voor Finland Onder-18. Na zijn aankomst in Amsterdam sluit hij waarschijnlijk aan bij Ajax Onder-19.