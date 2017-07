Man City betaalt opnieuw tientallen miljoenen voor rechterverdediger

Danilo vervolgt zijn loopbaan in het shirt van Manchester City. De rechtsback maakt de overstap van Real Madrid en tekent een vijfjarig contract in Engeland, zo meldt de Premier League-topclub via de officiële kanalen. Volgens Marca is met de transfer een bedrag van 30 miljoen euro gemoeid, dat via bonussen kan oplopen tot 35 miljoen. Danilo heeft voor vijf jaar getekend in het Etihad Stadium.

De selectie van Manchester City vloog vrijdag naar Los Angeles en daar verbleef Danilo de afgelopen dagen al met Real Madrid. De 26-jarige vleugelverdediger kon ook naar Chelsea, maar zijn persoonlijke voorkeur lag bij Manchester City. Ondanks de komst van Kyle Walker, die volgens Engelse media voor 51 tot maximaal 61 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur, denkt Danilo in Manchester meer uitzicht te hebben op speeltijd dan bij Chelsea.

Zo, na de komst van Kyle Walker telt Manchester City even 30 miljoen euro neer voor concurrent Danilo! De Braziliaan komt over van Real Madrid en tekent voor 5 jaar. #mcfc #mancity #danilo #realmadrid #rmcf Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 23 Jul 2017 om 1:07 PDT

De komst van Danilo is een gevolg van het vertrek van Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Gaël Clichy en Bacary Sagna. De Braziliaan, die ook als linksback uit de voeten kan, mocht van Real Madrid vertrekken. Voorzitter Florentino Pérez wilde echter geen verlies lijden op Danilo, die twee jaar geleden voor 31,5 miljoen euro overkwam van FC Porto. Met de initiële transfersom van 30 miljoen euro en de mogelijke bonussen is het verlies in ieder geval zeer beperkt gebleven.

De vijftienvoudig international, die ook de interesse van Juventus genoot, kwam sinds 2015 tot 41 competitieduels voor Real Madrid. Daarin scoorde Danilo 3 keer. Vorig seizoen stond hij zeventien keer in de basis in competitieverband. Zijn contract in het Santiago Bernabéu liep nog vier seizoenen door. Hij is na Walker, Bernardo Silva, Ederson en Douglas Luiz de vijfde zomeraankoop van Manchester City.