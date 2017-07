Ajax moet afrekenen met Italiaanse concurrentie: ‘Er is interesse’

Ajax hoopt naar verluidt vrijdag nog de komst van Richarlison af te ronden, maar de Amsterdammers zijn niet de enigen die op de aanvaller van Fluminense azen. De Braziliaan kan eveneens op belangstelling uit Italië rekenen en lijkt deze zomer hoe dan ook zijn zinnen hebben gezet op een vertrek naar Europa.

“Het klopt er dat er interesse is uit Italië”, antwoordt zaakwaarnemer Renato Velasco op een vraag van FCInterNews. “Internazionale en Sampdoria inderdaad, AC Milan op dit moment niet. De waarheid is dat hij er klaar voor is om bij welke club dan ook aan de slag te gaan, klein of groot. Er is veel speculatie, hij heeft het zelf over Italië, maar ook over Engeland en Nederland.”

“Laten we zeggen dat de tijd om uit Brazilië te vertrekken is aangebroken, dan wordt de volgende stap in zijn loopbaan zeer belangrijk. Hij is bereid om bij elk team in de wereld aan de slag te gaan, dus ook bij Inter en Sampdoria”, gaat Velasco verder.

Ajax zou nog voor het weekend toe willen slaan en is naar verluidt bereid om twaalf miljoen euro op tafel te leggen. Volgens Velasco is dit ook ongeveer wat Fluminense in gedachten heeft: “Ik geloof dat Fluminense wil onderhandelen over een bedrag tussen de twaalf en vijftien miljoen euro”, sluit hij af. Richarlison staat nog tot medio 2020 onder contract in Rio de Janeiro.