De Haan kritisch: ‘Als Larsson echt weg wil, moet hij gewoon presteren'

Foppe de Haan betwijfelt of Sam Larsson er goed aan doet om naar Celta de Vigo te vertrekken. De buitenspeler van sc Heerenveen wordt in verband gebracht met de LaLiga-club, maar volgens De Haan moet Larsson een club uitzoeken waar hij verzekerd is van speeltijd. De assistent-bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal, die in het seizoen 2015/16 samenwerkte met Larsson, vindt bovendien dat de Zweed het afgelopen halfjaar niet zijn beste spel toonde.