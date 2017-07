VIDEO - Lukaku en Rashford delen rivaal Manchester City tik uit

Manchester United heeft de derde opeenvolgende overwinning ter voorbereiding op komend seizoen geboekt. In het kader van de International Champions Cup was het team van manager José Mourinho te sterk voor stadsgenoot Manchester City. De krachtmeting in Houston eindigde in 2-0, dankzij treffers van Romelu Lukaku en Marcus Rashford.