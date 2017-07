‘Het zou zelfs iemand anders kunnen zijn, misschien komt Mr. X naar AC Milan’

De koopwoede van AC Milan is ook na de komst van Leonardo Bonucci niet ten einde. Algemeen directeur Marco Fassone hoopt nog een spits te verwelkomen en in die zoektocht worden de namen van Pierre-Emerick Aubameyang, Nikola Kalinic en Andrea Belotti aan Milan gelinkt. "De kers op de taart ontbreekt nog", vindt Fassone.

"Het zou zelfs iemand anders kunnen zijn", reageert de directeur op de meestgenoemde namen. "Misschien wordt het wel meneer X." Fassone prijst zich tevens gelukkig met de komst van Bonucci, die hij een 'enorme versterking' noemt. "Het was een vrijwel onmogelijk idee, dat zich ontwikkelde na een paar gesprekken van directeur Massimiliano Mirabelli. In ons eerste telefoongesprek zei Bonucci dat niets onmogelijk was, en daarna ging het snel. Ik wil Franck Kessié namens de club bedanken voor zijn flexibiliteit."

Fassone doelt op de bereidheid van Kessié om rugnummer 19 af te staan aan Bonucci. De middenvelder droeg het nummer omdat zijn vader op de 19de van de maand overleed. Bonucci bedankt zijn ploeggenoot in gesprek met Weibo eveneens. "Ik heb het voorzichtig aangepakt. Ik heb met Kessié gesproken en we waren het eens. Ik wil hem bedanken. Hij is een slimme, gevoelige jongen en een fantastische investering voor deze club. Voor mij is 19 een belangrijk getal. Ik vertrouwde erop tijdens moeilijke momenten, zowel in mijn carrière als in mijn persoonlijke leven."

Op Instagram voegt Bonucci daaraan toe dat hij een warm welkom heeft gekregen bij Milan. Hij hoopt met Milan 'terug te keren aan de top van het Italiaanse en internationale voetbal'. "Ik denk bij Milan aan Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini, Alessandro Nesta en Mauro Tassotti", somt Bonucci op. "Ik bewonder wat ze het voetbal en deze club in het bijzonder hebben gebracht. Het zijn legendes. Ik wil een nieuwe bladzijde schrijven in de geschiedenis van i Rossoneri en in mijn carrière."