‘Feyenoord haalde hem als eerste keus, ze betaalden Ajax nog een miljoen ook’

Kenneth Vermeer raakte aan het begin van het afgelopen seizoen zwaar geblesseerd en slaagde er vervolgens in de tweede helft van de voetbaljaargang niet meer in om Brad Jones onder de lat vandaan te drijven. De twee doelmannen beginnen in de voorbereiding echter allebei weer op nul en Giovanni van Bronckhorst zal binnenkort besluiten wie zich de eerste keus mag noemen.

Wat betreft voormalig Feyenoord-doelman Henk Timmer is de keuze duidelijk: “Je bent zo goed als je laatste weken en volgens die stelregel zou Jones een streepje voor hebben. Hij is kampioen geworden en heeft 't uitstekend gedaan. Maar als je dat loslaat en nuchter kijkt, haalde Feyenoord Vermeer als eerste keeper. Voor hem hebben ze nog een miljoen betaald aan Ajax ook”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Timmer vindt dat Vermeer als je alle onderdelen van het keepersvak bij elkaar optelt net iets meer heeft dan Jones. De oud-keeper zou dus voor de vijfvoudig Oranje-international gaan: “Tegelijk mag Feyenoord zich gelukkig prijzen met twee van zulke goede keepers. Dat is wel hoe je het wilt hebben als topclub.”

Vermeer werd drie jaar geleden door Feyenoord opgepikt in Amsterdam en staat nog tot medio 2020 onder contract in De Kuip. Australiër Jones verlengde een aantal maanden geleden zijn aflopende contract in Rotterdam met een jaar en speelde afgelopen seizoen een belangrijke rol in de winst van de landstitel.