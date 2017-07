Zidane schrikt niet van statement: ‘Mbappé heeft zich het hele jaar bewezen’

Zinédine Zidane steekt zijn bewondering voor Kylian Mbappé niet onder stoelen of banken. Hoewel AS Monaco donderdag een statement naar buiten bracht waarin het clubs berispte voor het 'illegaal' benaderen van de spits, deinst de oefenmeester van Real Madrid er niet voor terug om zijn jeugdige landgenoot te prijzen.

In gesprek met ESPN benadrukt Zidane evenwel dat Mbappé onder contract staat bij Monaco. "Hij is enorm goed. Het is een achttienjarig talent, maar hij heeft al een sterke persoonlijkheid", merkt Zidane op. "Het hele jaar heeft Mbappé bewezen een zeer goede speler te zijn, maar hij is geen speler die onder mijn hoede is. Meer dan dit kan ik daarom niet zeggen."

Monaco meldde donderdag dat verschillende ‘belangrijke’ clubs uit het Europese voetbal contact hebben gelegd met Mbappé, zonder toestemming van de club. De kampioen van de Ligue 1 schreef te overwegen om naar de Franse voetbalbond en FIFA te gaan en stappen te ondernemen tegen de clubs. Om welke clubs het precies gaat, vermeldde Monaco er niet bij.

Mbappé brak vorig seizoen definitief door op het grootste podium en speelde zich in de kijker bij de grootste clubs uit Europa. De Frans international staat bovenaan het lijstje van clubs als Real Madrid, Arsenal en Paris Saint-Germain. Hij kwam in 44 officiële wedstrijden tot 26 doelpunten en maakte met name indruk in de Champions League, waarin hij 6 keer scoorde in 9 optredens. Het contract van Mbappé loopt nog twee jaar door.