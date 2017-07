Mourinho: ‘Ik smeek niet, maar zelfs West Ham United wil kampioen worden’

Manchester United boekte donderdagnacht een 2-0 overwinning op stadsgenoot Manchester City in het kader van de International Champions Cup. In de Verenigde Staten bereidt de ploeg van José Mourinho zich voor op komend seizoen, maar volgens de oefenmeester is zijn selectie nog niet compleet. Na de komst van Victor Lindelöf en Romelu Lukaku hoopt Mourinho op nog minstens één zomerse versterking.

"Ik weet het niet, ik heb geen idee wanneer we de volgende aankoop kunnen verwachten", maakt Mourinho duidelijk op de website van Manchester United. "Daar ga ik niet over. Ik verdien niet de credits voor de komst van Romelu Lukaku en Victor Lindelöf. Dat was allemaal het werk van vicevoorzitter Ed Woodward en ik wil hem bedanken voor zijn fantastische werk. Hij heeft twee grote spelers voor ons binnengehaald, maar we hebben nog meer nodig."

Mourinho wijst naar de activiteit bij competitiegenoten: de trainer merkt op dat Manchester City en Liverpool de markt opgaan, terwijl West Ham United zich heeft versterkt met Joe Hart en Javier Hernández. Binnenkort moet Marko Arnautovic de volgende worden. "Wow! West Ham United lijkt ook voor de landstitel te willen gaan. Ik wacht nog op iets extra's. Dit is geen kritiek en het is ook niet alsof ik niet begrijp hoe ingewikkeld de situatie is, want dat snap ik wel. Het is niet makkelijk om meteen maar een prijskaartje van een andere club te accepteren."

Hoewel de markt tot 31 augustus open is, wil Mourinho het liefst nog tijdens de tour in de Verenigde Staten een nieuwkomer welkom heten. "Ik werk graag vanaf dag één met iemand samen. Het verschil dat Lukaku teweeg heeft gebracht, is gigantisch. Ik zou graag hebben dat mijn volledige selectie hier is. Ik hoop op één speler, ik smeek niet eens om twee nieuwe spelers. Hopelijk gebeurt het zo snel mogelijk, want je ziet nu al dat er sprake is van een team. Lindelöf en Lukaku maken daar deel van uit. Er is wederzijds begrip tussen de spelers. Kijk naar de manier waarop Paul Pogba de bal naar Lukaku speelt, en de manier waarop Lukaku de bal vervolgens vasthoudt."

Wie de nieuwe speler moet worden, laat Mourinho in het midden. De jacht op Internazionale-sterkhouder Ivan Perisic verloopt niet soepel voor Manchester United en de Europa League-winnaar van vorig seizoen wordt ook met Eric Dier (Tottenham Hotspur) en Nemanja Matic (Chelsea) in verband gebracht. Bovendien zouden the Red Devils een oogje hebben op Serge Aurier van Paris Saint-Germain. "Op welke positie we ons willen versterken? Dat vertel ik je niet, sorry", aldus Mourinho.