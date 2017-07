Leicester City vraagt 55 miljoen euro: ‘Het bod is beleefd afgeslagen’

Leicester City heeft wel degelijk een bod van AS Roma op Riyad Mahrez afgeslagen. Trainer Craig Shakespeare ontkende dinsdag biedingen te hebben ontvangen, maar die uitspraak berust op een misverstand. "Ik zet dat graag recht, want het werd mij pas na de persconferentie verteld", zegt Shakespeare.

Volgens de Daily Mirror betrof het een bod van 22 miljoen euro. Leicester taxeert Mahrez echter op 55 miljoen euro en heeft daarom 'nee' gezegd. "We hebben het bod beleefd afgeslagen, omdat het laag was. Vraag me niet om hoeveel geld het ging, dat weet ik niet", verzekert Shakespeare. "Ik heb geen idee wat Roma van plan is, dus ik weet niet of er nog een nieuw bod komt. Mahrez is nog steeds speler van Leicester en zolang dat het geval is, verwacht ik dat hij zijn uiterste best doet."

Al sinds Leicester in 2016 landskampioen werd, is de toekomst van Mahrez onzeker. Ondanks brede belangstelling besloot de smaakmaker een jaar geleden bij the Foxes te blijven. Het afgelopen seizoen werd echter niet wat hij ervan hoopte. In mei maakte Mahrez zijn vertrekwens wereldkundig via een statement, waarna hij met Roma en Arsenal in verband werd gebracht. Vrijdag werd ook Tottenham Hotspur aan de middenvelder gelinkt. De voormalig Speler van het Jaar in Engeland ligt nog drie seizoenen vast in het King Power Stadium.

Leicester hoopt zich tegelijkertijd te versterken met Kelechi Iheanacho. Voor een bedrag van 28 miljoen euro moet de spits overkomen van Manchester City, al hebben meerdere Engelse clubs belangstelling. Josep Guardiola bevestigde onlangs dat Iheanacho op weg naar de uitgang is, maar daar verbindt Shakespeare geen conclusies aan. "Hij noemde geen club, dus ik heb er niets op te zeggen", aldus de oefenmeester van Leicester.