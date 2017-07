VIDEO - Razendsnel Ajax-doelwit Richarlison scoort weer voor Fluminense

Ajax versterkt zich zo goed als zeker met de Braziliaan Richarlison. De twintigjarige aanvaller komt naar verluidt nog vandaag voor twaalf miljoen euro over van Fluminense in zijn vaderland. In zijn mogelijke laatste wedstrijd voor zijn club was hij trefzeker tegen Cruzeiro (1-1).