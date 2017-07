Frustraties bij Manchester City over zeventienjarig wonderkind lopen hoog op

Jadon Sancho weigert nog altijd een nieuw contract met Manchester City te ondertekenen, zo schrijven diverse Britse kranten vrijdag. De pas zeventienjarige spelmaker wordt als een van de grootste talenten van Engeland beschouwd en geniet ook interesse van andere clubs als Arsenal, RB Leipzig en Tottenham Hotspur.

Manchester City baalt van de situatie, daar de jeugdinternational van Engeland Onder-17 bijna 35.000 euro per week kan gaan verdienen als hij zijn handtekening zet. De gespannen situatie heeft ervoor gezorgd dat Sancho ook niet mee mocht op tournee naar de Verenigde Staten, waar de selectie van Josep Guardiola zich momenteel aan het voorbereiden is op komend seizoen.

Tottenham probeerde om Sancho in de miljoenendeal met Kyle Walker te betrekken, maar Manchester City weigerde medewerking te verlenen. De tiener is ongelukkig over het feit dat hij weinig kans op speeltijd in het eerste elftal zou maken, zeker nu Bernardo Silva is aangetrokken. Op jeugdniveau behoort de spelmaker tot een van de allerbesten van Engeland en hij denkt naar verluidt dat hij bij een andere club meer kans op speeltijd in de hoofdmacht zou maken.