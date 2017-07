‘Of ik nog met Cristiano ga spreken? Nee, want hij blijft bij Real Madrid’

Zinédine Zidane is ervan overtuigd dat hij ook na 31 augustus kan beschikken over Cristiano Ronaldo. Vorige maand schreven diverse internationale media dat CR7 wil vertrekken bij Real Madrid, maar de sterspeler lijkt zich te hebben bedacht. Hoewel hij nog geen officieel statement naar buiten bracht over zijn toekomst, maakt Zidane zich geen zorgen.

Ronaldo werd de voorbije weken in verband gebracht met clubs als Manchester United en Paris Saint-Germain, nadat verhalen opdoken over zijn onvrede met het belastingonderzoek naar hem. "Hij is nu op vakantie. Hij rust uit en dat heeft hij verdiend", vertelt Zidane aan ESPN. "We zullen op hem wachten en na zijn vakantie keert hij terug bij ons. Meer is er niet. Of ik nog persoonlijk met hem ga spreken? Nee, want Cristiano speelt bij Real Madrid en gaat bij ons blijven."

Wel neemt Zidane op korte termijn afscheid van een andere aanvaller: Álvaro Morata staat op het punt om bij Chelsea te tekenen. De partijen zijn in afwachting van een persoonlijk akkoord. "We wensen hem al het geluk van de wereld, maar minder tegen Real Madrid", lacht Zidane. "Uiteindelijk weten we dat Madrid zijn thuis is. Dat is het altijd geweest, hij heeft daar zijn hele leven doorgebracht. Maar je moet soms beslissingen nemen en hij heeft besloten naar een andere club te gaan."

Vooralsnog raakte Real Madrid drie spelers definitief kwijt. Burgui, Diego Llorente en Mariano Díaz werden verkocht aan respectievelijk Deportivo Alavés, Real Sociedad en Olympique Lyon. Bovendien wordt James Rodríguez voor twee seizoenen gestald bij Bayern München, is Fábio Coentrão op huurbasis naar Sporting Portugal gegaan en trok Pepe transfervrij naar Besiktas. Theo Hernández en Dani Ceballos zijn vooralsnog de enige zomeraankopen van Zidane.