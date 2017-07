Labyad: ‘Eén van de beste Nederlandse voetballers van de laatste tien jaar’

Zakaria Labyad maakte donderdagavond op schitterende wijze het derde doelpunt van FC Utrecht tegen Valletta FC (3-1), in het kader van de Europa League. De spelmaker schoot enkele minuten voor tijd het leer van afstand hard en prachtig in de verste hoek. De technische staf overwoog nog om Labyad naar de kant te halen. "In de zeventigste minuut kwam assistent-trainer Hans van de Haar naar mij toe. Hij zei: "Je moet echt op goal gaan schieten, anders halen we je van het veld."

"Daarom dacht ik: laat ik het proberen. De keeper had er niet op gerekend, omdat ik daarvoor een paar voorzetten had gegeven. Gelukkig ging de bal erin", vertelt Labyad, die na het doelpunt in de armen van Van de Haar sprong, in gesprek met ELF Voetbal. Hoewel FC Utrecht met Labyad een meer dan uitstekende nummer tien heeft, ziet hij vermeend doelwit Wesley Sneijder toch graag naar De Galgenwaard komen. "Hij is een fenomenale voetballer en ik hoop dat hij hier naartoe komt. Hij maakt ons sterker."

"Hij is een van de beste Nederlandse voetballers van de afgelopen tien jaar", vervolgt Labyad. "Toen ik nog jong was, behoorde Sneijder tot mijn idolen. Ik keek veel naar hem. Sterker nog: hij is de reden dat ik aan mijn traptechniek ben gaan werken. Ik heb veel respect voor hem." De in Utrecht geboren Sneijder zit momenteel zonder club, nadat Galatasaray ervoor koos om zijn contract te laten ontbinden.