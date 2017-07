‘Liverpool slaat formeel bod van 80 miljoen euro van Barcelona af’

Barcelona probeert om Philippe Coutinho terug naar Spanje te halen. Britse media schrijven vrijdag dat Liverpool een formeel bod van tachtig miljoen euro op de spelmaker heeft afgeslagen. Coutinho, die in het verleden door Internazionale aan Espanyol werd uitgeleend, heeft geen transferclausule in zijn contract staan en zodoende kan de Premier League-club elk bod afslaan.

Coutinho wordt in Barcelona naar verluidt gezien als de ideale vervanger van Andrés Iniesta, al verschijnt het bericht ook in een periode dat Neymar nadrukkelijk met een vertrek uit het Camp Nou in verband wordt gebracht. Media in Spanje, Frankrijk en Brazilië verzekeren dat de aanvaller graag naar Paris Saint-Germain wil vertrekken. De Parijse club zou de transferclausule van 222 miljoen euro willen activeren.

Barcelona-preses Josep Maria Bartomeu zette donderdagavond eigenhandig een punt achter de geruchtenstroom, door aan te geven dat het vanwege de Financial Fair Play-regels niet mogelijk is om een dergelijk bedrag te betalen. Toch zou Neymar naar verluidt veel voelen voor een transfer naar Parijs. PSG werd overigens ook met de 25-jarige Coutinho in verband gebracht, maar de Parijse club meldde zich nimmer officieel in Liverpool.

Coutinho ondertekende in januari een nieuw contract met Liverpool en is de best betaalde speler in de selectie van manager Jürgen Klopp. "Ik heb dit contract getekend omdat ik nog een paar jaar hier wil blijven. Dat is een grote eer voor mij", zo zei de spelmaker destijds. Klopp zelf is ervan overtuigd dat Coutinho aanblijft. "Het goede nieuws is dat we deze zomer geen enkele speler zijn kwijtgeraakt, en zullen kwijtraken, die we willen behouden. Dat is het beste nieuws", zo gaf de oefenmeester vrijdag aan.