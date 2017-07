St Juste: ‘Het zou voor ons fantastisch zijn als hij naar Feyenoord komt’

Jeremiah St Juste en Ridgeciano Haps maken zaterdag hun officieuze debuut voor Feyenoord, in het oefenduel met SC Freiburg. Het tweetal wil belangrijk worden voor het team van Giovanni van Bronckhorst. "Alles is superprofessioneel. Toch is er onderling veel plezier. We zijn geweldig opgevangen", zo vertelt St Juste, overgekomen van sc Heerenveen, vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Haps mag naar eigen zeggen 'eindelijk' aan het grote werk ruiken. "Prachtig. Ook vanwege de trainer, Giovanni van Bronckhorst, vroeger ook linksback. Hij geeft net die aanwijzigingen waardoor ik weer stapjes beter word." Beiden zijn ervan overtuigd dat ze basiskrachten zullen worden. Haps: "De besten spelen. En ik ben ervan overtuigd dat ik bij de besten hoor." St Juste ziet zichzelf vanwege zijn liefde voor mooi voetbal en strijdlust ook als een basisspeler. "Het is aan mij."

Feyenoord komt komend seizoen in de Champions League uit en dus ligt het voor de hand dat de club zich nog op enkele fronten zal versterken. Er is volgens het dagblad contact met Robin van Persie, al loopt zijn lucratieve contact met Fenerbahçe nog een jaar door. "Het zou voor ons fantastisch zijn als hij komt", stelt St Juste, die bijval krijgt van Haps. "Van zo iemand kunnen wij veel leren."