Meesterscout van Chelsea looft Ajax: ‘Ik vind het slim koopmanschap’

Piet de Visser juicht het toe dat Ajax zich meer en meer op de Zuid-Amerikaanse transfermarkt begeeft. De Amsterdamse club haalde bijna een jaar geleden de Colombianen Mateo Casierra en Davinson Sánchez naar Nederland, trok in januari de Braziliaan David Neres aan en hoopt vrijdag de komst van Richarlison van Fluminense af te ronden, voor een bedrag van twaalf miljoen euro.

Ajax versterkte zich tussendoor ook met Danilo Pereira da Silva, voor de A1 van de club. De Visser, meesterscout van Chelsea, vindt 'shoppen in Zuid-Amerika' een goede zaak. "Het alleen met eigen jeugd doen, is leuk voor de Eredivisie, maar internationaal doe je niet mee", zo licht hij in De Telegraaf toe. De voormalig scout ziet het halen van de finale van de Europa League dan ook niet los van de komst van Sánchez. "Een geweldige aankoop, die grote indruk op me maakt."

De Visser wijst erop dat het hoge aantal vertrekkende spelers bij Ajax intern niet is opo te vangen. "Zelfs niet in de Eredivisie, dus moet je naar het buitenland en dan is Zuid-Amerika een uitstekend jachtgebied." PSV haalde vroeger voor relatief lage bedragen versterkingen uit Zuid-Amerika, maar dat is nu ondenkbaar. "Maar Ajax heeft genoeg geld om te handelen. Ik vind het slim koopmanschap."