PSV wil tweetal laten gaan en hanteert forse afkoopsom voor basiskrachten

PSV hoopt vandaag de transfer van Jetro Willems naar Eintracht Frankfurt af te ronden. De clubs steggelden de afgelopen dagen naar verluidt over de betalingsvoorwaarden, al leek het er in eerste instantie op dat de clubs al zondag tot een vergelijk waren gekomen. Willems zelf onderging maandag al een medische keuring.

Volgens de vrijdageditie van het Eindhovens Dagblad mogen nu alleen nog Adam Maher en Marcel Ritzmaier de gelederen van PSV verlaten. Maher speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor het Turkse Osmanlispor, waar hij tot 24 competitieduels in de Süper Lig kwam. Het contract van de 24-jarige middenvelder loopt nog een jaar door.

De verbintenis van leeftijdsgenoot Ritzmaier loopt eveneens medio 2018 ten einde. De middenvelder uit Oostenrijk kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Go Ahead Eagles, nadat hij eerder al was uitgeleend aan SC Cambuur en NEC. In Deventer kwam Ritzmaier tot 28 optredens in de Eredivisie.

Daarnaast zijn Santiago Arias en Jeroen Zoet nog mogelijke vertrekkers, maar voor hen moet volgens het dagblad wel een forse afkoopsom worden betaald. Zoet werd donderdag nog met Benfica in verband gebracht en werd eerder door media in Italië naar Napoli geschreven. Kranten in Engeland verzekerden enkele weken geleden dat Arias interesse van diverse Premier League-clubs geniet.