‘Ik zou het heel knap vinden als Ajax erin slaagt deze jongen weg te kapen’

Grads Fühler verwacht dat Richarlison bij Ajax direct op de deur van de basis klopt. De officieuze adviseur van de Amsterdamse club en kenner van het Zuid-Amerikaanse voetbal is weg van de vleugelaanvaller van Fluminense. Ajax wil de komst van de twintigjarige Braziliaan, die volgens het dagblad twaalf miljoen euro moet kosten, nog vandaag afronden.

"Ik zou het heel knap vinden als Ajax erin slaagt deze jongen weg te kapen. Na het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-20 staan de grote Europese clubs in de rij", zo stelt Fühler in gesprek met De Telegraaf. De talentenspeurder acht Richarlison echt klaar voor de oversteek naar Europa en denkt dat hij zijn investering meer dan waard is. "Wat dat betreft, is hij veel verder dan David Neres, denk ik. Neres is ook een goede voetballer, maar heeft even tijd nodig en wordt rustig gebracht. Richarlison is nu al een garantie voor goals." Richarlison kan in Amsterdam tot medio 2022 tekenen

Fühler vergelijkt Richarlison met Jürgen Locadia, daar de Braziliaan aanvankelijk ook in de spits speelde. Hij denkt dan ook dat de Braziliaan later in zijn carrière een echte nummer negen zal worden. "De dreiging die je bij Locadia ziet, dat heel doelgerichte, heeft Richarlison ook. Hij komt vaak voor de goal en is daar dodelijk. Het zou echt mooi zijn voor het Nederlands voetbal als hij naar de Eredivisie komt."

De onderhandelingen tussen directeur spelersbeleid Marc Overmars en Fluminense over het twintigjarige talent zouden zich inmiddels al in een vergevorderd stadium bevinden. Als Ajax daadwerkelijk twaalf miljoen euro neerlegt voor de rappe vleugelaanvaller, wordt hij na Hakim Ziyech en David Neres de derde aanwinst boven de tien miljoen euro in een jaar tijd. Richarlison staat nog tot medio 2020 onder contract in Rio de Janeiro.