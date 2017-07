Van de Donk: ‘Nou dat was pas een schwalbe, kijk die maar na!’

De Oranje Leeuwinnen wisten donderdagavond in Rotterdam ook de tweede poulewedstrijd te winnen door Denemarken met 1-0 te verslaan. Sherida Spitse brak de ban voor Nederland door een strafschop te verzilveren. De gegeven penalty leidde bij zowel de media als het publiek tot de nodige discussie en ook de televisiebeelden brachten geen soelaas. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse sprak na afloop van het duel met de speelsters op Het Kasteel en vroeg onder meer aan Daniëlle van de Donk of er inderdaad sprake was van een schwalbe.