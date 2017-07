‘Arsenal heeft goede hoop op witte rook ondanks eis van 55.000 euro per dag’

Arsenal heeft vertrouwen in een langere samenwerking met Mesut Özil, zo schrijven diverse Britse media vrijdag. De laatste gesprekken met de middenvelder over een eventuele nieuwe verbintenis ná 30 juni 2018 zouden positief zijn verlopen, mede omdat de Duits international zelf heeft aangegeven dat hij graag wil blijven. Desalniettemin is er nog steeds een groot verschil tussen vraag en aanbod.

Özil vraagt naar verluidt liefst 385.000 euro per week, als tegenprestatie voor een nieuw contract met Arsenal. De clubleiding wil op zijn beurt niet verder gaan dan 310.000 euro. Beide partijen hebben echter de intentie om tot een akkoord te komen, zo klinkt het. Özil, 28 jaar, maakt een positieve indruk na de zomeronderbreking en was zeer populair tijdens de tournee van de Londenaren door Australië en nu China.

Arsenal heeft meer hoofdbrekens over de toekomst van Alexis Sánchez, die eveneens nog maar een eenjarig contract heeft. De Chileen ligt beter in de markt dan Özil en vraagt een wekelijkse vergoeding van 445.000 euro aan de Londenaren. Manchester City en Paris Saint-Germain houden de ontwikkelingen in de gaten, al heeft Arsène Wenger deze week benadrukt dat de aanvaller deze zomer niet verkocht zal worden.

De verwachting is dat Arsenal komende maand biedingen van zeker 55 miljoen euro op Alexis zal ontvangen. Het is maar de vraag of de Londenaren dan nog bereid zijn om de aanvaller te behouden en een jaar later transfervrij te laten vertrekken. Media in Engeland stellen dat de eventuele verkoop van Alexis betekent dat the Gunners vol voor Thomas Lemar van AS Monaco zullen gaan.