PSV hoopt vrijdag miljoenentransfer eindelijk af te ronden

PSV en Eintracht Frankfurt hopen vrijdag de transfer van Jetro Willems eindelijk af te kunnen ronden, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De regionale krant heeft niet kunnen achterhalen wat er de afgelopen dagen daadwerkelijk voor heeft gezorgd dat de transfer van de linkerverdediger naar Duitsland vertraging heeft opgelopen.

PSV en Eintracht Frankfurt leken zondag tot een vergelijk te zijn gekomen, maar volgens het dagblad is er nog steeds geen akkoord tussen de clubs. Duitse bronnen stellen dat de clubs het niet eens konden worden over de betalingsvoorwaarden. Willems zelf onderging maandag al een medische keuring, maar daarna werd het stil.

Eintracht Frankfurt hoopt Willems maandag mee te kunnen nemen naar een trainingskamp in Oostenrijk. De linksback zelf kan het zich niet permitteren om te veel trainingsdagen te missen, terwijl PSV de interesse in een opvolger niet kan concretiseren zolang de transfer niet officieel is.

Eintracht werd vorig seizoen elfde in de Bundesliga, maar bereikte wel de finale van de DFB-Pokal, waarin het verloor van Borussia Dortmund. Willems wordt gezien als de opvolger van de naar Schalke 04 vertrokken Bastian Oczipka. Eerder deze transferperiode versterkte de Bundesliga-club zich al met Jonathan de Guzmán en Sébastien Haller.

Willems maakte in 2011 de overstap van Sparta Rotterdam naar PSV. Hij kwam sindsdien tot 144 competitieduels voor de club, waarin hij 11 keer het net wist te vinden. Vooral in zijn eerste seizoenen bij PSV imponeerde de vleugelverdediger door zijn rushes langs de linkerkant en zijn sterke aanvallende spel. De laatste twee jaar speelde Willems mede door blessureleed minder wedstrijden voor de Eindhovenaren en verloor zodoende zijn plaats in de selectie van het Nederlands elftal.