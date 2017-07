‘Eerste doelman’ van FC Twente ziet af van rugnummer: ‘Het is bijgeloof’

FC Twente zal het nieuwe seizoen in de Eredivisie vermoedelijk ingaan met Jorn Brondeel tussen de palen. Het is bij veel clubs gebruikelijk dat de eerste doelman met het rugnummer 1 speelt, maar Brondeel heeft daar bewust van afgezien, zo onthult de deze zomer van Lierse SK overgekomen sluitpost.

"Het is een beetje bijgeloof en dus is het ook een beetje onzin'', vertelt hij desgevraagd aan RTV Oost. Brondeel heeft bij Twente gekozen voor het rugnummer 26. Dat nummer is in de voorbereiding echter nog niet beschikbaar, waardoor de Belg vooralsnog het rugnummer 1 draagt. ''Ik kan moeilijk van die 1 een 2 en een 6 maken. Dat gaat niet. Maar in de normale competitie heb ik gewoon nummer 26.''

Brondeel werd vorig seizoen door Lierse op huurbasis gestald bij NAC Breda en wist met die club promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Hij koos er vervolgens voor zijn loopbaan voort te zetten bij Twente, waar hij de opvolger van de naar FC Utrecht vertrokken Nick Marsman is. "Ik zeg altijd: je bent geen eerste keeper, je moet altijd bewijzen dat je eerste keeper bent. Ik heb goede collega's en op trainingen maken we elkaar sterker. Uiteindelijk moet je het laten zien bij de wedstrijden", besluit hij.