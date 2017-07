Oranje Leeuwinnen blijven overeind en boeken opnieuw overwinning

Nederland heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WEURO 2017 in winst omgezet. Het team van Sarina Wiegman was met minimaal verschil te sterk voor Denemarken, dat net als Noorwegen geen antwoord had op een enkel doelpunt van de Oranje Leeuwinnen: 1-0. Sherida Spitse schoot vanaf elf meter de winnende treffer tegen de touwen. Maandag in Tilburg volstaat een punt tegen België om de kwartfinales te bereiken.

Oranje begon goed aan de wedstrijd op Het Kasteel, met een hoog tempo en snelle combinaties. In de eerste vijf minuten stichtten Spitse via een harde vrije trap en Kika van Es al gevaar. Ook Jackie Groenen was daarna dicht bij de 1-0, maar Vivianne Miedema stond ongelukkig in de weg en haalde de bal van de lijn. Laatstgenoemde kreeg luttele minuten later een voorzet op maat van Lieke Martens, maar kopte het leer over het doel.

Na twintig minuten verscheen de openingstreffer op het scorebord. Daniëlle van de Donk werd heel licht aangeraakt, ging naar de grond en de scheidsrechter wees naar de stip. Spitse faalde vervolgens niet vanaf elf meter, al zat de keepster er dicht bij. Vlak na de 1-0 had Sari van Veenendaal een knappe redding in huis. Ze tikte een inzet van Pernille Harder uit de hoek en voorkwam een snelle domper voor Oranje.

Let's do this! #oranjeroze #nedden #weuro2017 #onsek #leeuwinnen Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 11:42 PDT

Oranje kreeg het in het restant tot aan de rust wat lastiger, al had de voorsprong in de slotminuten voor rust verdubbeld kunnen worden. Een schot van Shanice van der Sanden werd geblokt en een inzet van Lieke Martens miste kracht. Zeven minuten na rust kreeg Denemarken een grote kans. Harder bracht Sanne Troelsgaard in stelling, maar haar stift ging over Van Veenendaal én haar doel. Vlak daarna werd Mandy van den Berg, net als tegen Noorwegen, vervangen door Stefanie van der Gragt.

Van der Gragt viel sterk in: de invalster kon tijdig voorkomen dat Harder voor de 1-1 zorgde en kopte in de 59e minuut maar net naast het doel. Denemarken beet goed van zich af en was via Harder en Troelsgaard dicht bij een gelijkmaker. Van Veenendaal keepte echter een goede wedstrijd en voorkwam ook twintig minuten voor tijd dat Troelsgaard kon scoren. Nederland zocht naar de beslissing, was dicht bij de 2-0 via een vrije trap van Spitse, maar kwam ook goed weg toen de vrijstaande Nadia Nadim in de handen van Van Veenendaal kopte. Zodoende bleek één doelpunt doorslaggevend in Rotterdam-West.