Ayoub dicht bij transfer naar Turkije: ‘Ik hoop dat het doorgaat’

Yassin Ayoub speelde donderdagavond tegen Valletta FC vermoedelijk zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht. De 23-jarige middenvelder bevestigde na afloop van het duel in Waalwijk dat een transfer naar het Turkse Bursaspor aanstaande is.

Ayoub hield zich aanvankelijk op de vlakte over zijn sportieve toekomst, maar gaf later toch toe dat de overgang in kannen en kruiken lijkt. "Het is dichtbij", antwoordde hij bevestigend in gesprek met FOX Sports. "Ik houd me rustig en ik richt me op FC Utrecht. Ik vind het mooi dat de supporters mij hier waarderen en ik zou het ook helemaal niet erg vinden om nog een seizoen bij FC Utrecht te spelen."

De voormalig jeugdinternational hoopt evenwel dat de deal spoedig rond wordt gemaakt. "Als de club en ik er allebei beter van worden, dan hoop ik dat het doorgaat." Ayoub belandde in 2008 in de jeugdopleiding van Utrecht en debuteerde in januari 2013 in het betaald voetbal. Hij speelde tot nu toe 120 wedstrijden in de Eredivisie voor de Domstedelingen en was daarin goed voor 14 doelpunten. "Ik heb heel veel te danken aan deze club. Ik ben hier altijd op handen gedragen. Dat waardeer ik heel erg, waardoor ik ook niets uitsluit. Als ik nog een jaar bij FC Utrecht moet spelen, dan doe ik dat met liefde, passie en vreugde", aldus Ayoub.